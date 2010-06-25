У Тернопільській області бензин подешевшав на 7-18 коп.

У Тернопільській області нафтопродукти на цьому тижні подешевшали на 7-18 коп.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, дизельне паливо подешевшало на 1,8% - з 7 до 6,87 грн./л, бензин А76 – на 1% (з 7,03 до 6,96 грн./л), бензин А92 – на 2,1% (з 7,48 до 7,32 грн./л), бензин А95 – на 2,3% (з 7,86 до 7,68 грн./л).

Загалом, роздрібні ціни на дизпаливо складають в області 6,7-6,95 грн./л, на бензин А76/80 – 6,85-7 грн./л, на бензин А92 – 7,15-7,4 грн./л, на бензин А95 – 7,45-7,8 грн./л.

Мінімальний рівень роздрібних цін на нафтопродукти встановлений на АЗС ПП “Укрпетроль”, максимальний, – на АЗС ТОВ “Торговий Дім “Контініум - Галичина” (бренд WOG) і Львівського філіалу ВАТ “Концерн Галнафтогаз” (бренд ОККО).

Зниження роздрібних цін на нафтопродукти в інспекції з контролю за цінами пояснюють зменшенням цін на світових ринках нафтопродуктів.