ПЗЗ 29 червня змінить рух приміських поїздів через Київ

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) продовжує виконувати ремонтні роботи на перегоні Київ-Московський – Дарниця, у зв`язку з чим 29 червня 2010 року з 10.30 до 15.30 приміські поїзди слідуватимуть через станцію Київ-Петрівка. Про це УНІАН повідомляє прес-служба ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, за зміненим маршрутом курсуватимуть такі електропоїзди:

№ 6911 Ніжин – Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.); № 6812 Борщагівка-тех. – Гребінка через Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.); № 6810 Борщагівка-тех. – Яготин через Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.); № 6811 Яготин – Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.); № 6813 Гребінка – Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.); № 6816 Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.) – Гребінка.

Крім того, в цей період відбудуться зміни також і в розкладі руху приміських поїздів підвищеного комфорту № 810, № 812, № 816.