На Харківщині забракували 20% перевірених нафтопродуктів

Впродовж другого кварталу 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Харківстандартметрологія» на шести нафтобазах перевірили 1033,7 тонни нафтопродуктів вартістю 9 млн. 91 тис. 500 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, 19,5% перевіреної продукції на трьох підприємствах не відповідали вимогам нормативних документів.

За результатами перевірок видали три приписи про усунення недоліків, чотири приписи про заборону реалізації партій нафтопродуктів, що не відповідали вимогам нормативної документації.

Фахівці ДП «Харківстандартметрологія» оштрафували підприємства-порушники на суму 2 тис. 905 грн. Дві посадові особи були притягнуті до адміністративної відповідальності та оштрафовані на суму 323 грн.