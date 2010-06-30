В Україні хочуть запровадити систему єдиного квитка

Україна вивчає австрійський досвід запровадження системи єдиного комплексного квитка, повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, переговори з представниками Федерального міністерства транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія і Транспортної і тарифної Асоціації Східного регіону триватимуть до 30 червня. Українську делегацію, яка перебуває у Відні, очолює перший заступник міністра транспорту і зв`язку України Володимир КОРНІЄНКО.

Під час переговорів сторони визначать можливі напрями співпраці із запровадження в Україні системи єдиного комплексного квитка в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Нагадаємо, 15 липня 2008 року Міністерство транспорту і зв`язки України і Федеральне міністерство транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія підписали Угоду про співпрацю у галузі транспортної інфраструктури і обміну технологіями. Домовленості про співпрацю були досягнуті також і 24 березня 2010 року під час Другого засідання спільної українсько-австрійської робочої групи з питань співпраці в галузі транспортної інфраструктури і обміну технологіями.

Довідка УНІАН. У квітні 2009 р. Мінтрансзв’язку в особі на той час міністра Йосипа ВІНСЬКОГО презентував послугу "Єдиний електронний квиток", завдяки якій у відділеннях «Укрпошти» можна придбати наскрізні електронні квитки на всі види транспорту з одного населеного пункту в іншій, навіть якщо між ними немає прямого сполучення. Надалі планувалося з`єднати всі види транспорту і продавати квитки не тільки через відділення «Укрпошти», а й через Інтернет. Розробкою і запровадженням автоматизованої системи "Єдиний електронний квиток" опікувалося держпідприємство "Розрахунковий центр Мінтрансзв’язку", створене указом Міністерства транспорту і зв`язку 30 липня 2008 року.

Однією з причин відставки І.ВІНСЬКОГО називалося нецільове використовування коштів «Укрпошти» при рекламі послуги "Єдиний електронний квиток".