Toyota відкликає 270 тисяч автомобілів
10:16, 01 липня 2010Права споживачів
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Через проблеми з двигуном
Найбільший автовиробник в світі Toyota Motor Corp., що останнім часом відкликав мільйони автомобілів через дефекти, визнав, що у 270 тис. автомобілів різних брендів можуть бути проблеми з двигунами.
В автомобілі може раптово зупинятися двигун, повідомив виробник. Поки проте невідомо, чи планує компанія відкликати автомобілі з несправним двигуном.
Автогігант змушений був відкликати 8,5 млн. автомобілів різних марок через різні дефекти.
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