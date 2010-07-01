Toyota відкликає 270 тисяч автомобілів

Найбільший автовиробник в світі Toyota Motor Corp., що останнім часом відкликав мільйони автомобілів через дефекти, визнав, що у 270 тис. автомобілів різних брендів можуть бути проблеми з двигунами.

В автомобілі може раптово зупинятися двигун, повідомив виробник. Поки проте невідомо, чи планує компанія відкликати автомобілі з несправним двигуном.

Автогігант змушений був відкликати 8,5 млн. автомобілів різних марок через різні дефекти.

ВВС