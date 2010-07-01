Туристичні страховки подорожчають вдвічі

Страхові компанії збираються ввести обов’язкову франшизу і підвищити ціни на поліси для туристів. Про це пише тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, збитковість із туристичного страхування вже перевищила 80%, а для найпопулярніших серед українців напрямків - Туреччини і Єгипту - цей показник майже вдвічі вищий.

Одна із причин цього - істотне подорожчання медичних послуг за кордоном. Якщо раніше амбулаторний прийом пацієнта в закордонних клініках коштував приблизно 80-100 євро, то зараз - 200–300 євро.

Однак, як пояснила президент Ліги страхових організацій України Наталія ГУДИМА, страховики змушені триматися збиткових тарифів через вимоги туроператорів. «Знижувати збитковість компаніям доводиться за рахунок погіршення якості полісів, зокрема розширення переліку винятків. У результаті такої політики кількість скарг від застрахованих серйозно зросла», - відзначила Н.ГУДИМА. Приміром, до переліку винятків багато страховиків почали включати діагностику й лікування хронічних захворювань, а також діагностичне й лабораторне обстеження, після яких не було призначено лікування.

Ще один розповсюджений на ринку метод мінімізації виплат зі страхування виїжджаючих - установлення в полісах сублімітів (обмежень за сумою виплат). Наприклад, при загальному ліміті відповідальності за договором у 30 тис. євро, субліміт можуть встановлювати на рівні 5 тис. євро. У результаті, якщо мандрівнику необхідно дороге лікування чи оперативне втручання, всі витрати понад 5 тис. євро йому доведеться оплачувати самому.

Страховики вважають, що оптимальним виходом у такій ситуації могло б стати централізоване ведення 30-доларової франшизи в поліси для виїжджаючих до Туреччини чи Єгипту. Це допомогло б знизити збитковість компаній, залишити тарифи зі страхування на нинішньому рівні і водночас підштовхнуло б туристів відповідальніше ставитися до свого здоров’я.

За словами Н.ГУДИМИ, ЛСОУ вже звернулася з такою пропозицією до Асоціації лідерів турбізнесу України (сьогодні від уведення франшиз компанії втримує лише жорстка позиція туроператорів). Щойно дадуть «добро», франшиза автоматично з’явиться в полісах більшості компаній. У результаті, вартість медпослуг у таких країнах як Туреччина і Єгипет для наших мандрівників становитиме 30 дол. Зате збитковість компаній знизиться, приблизно, в півтора раза.

Водночас багато страховиків уважають, що такий захід не зможе поліпшити фінансові показники компаній і ще більше погіршить їх репутацію в очах клієнтів. Тому більшість СК мають намір підвищити тарифи на туристичне страхування. За підрахунками експертів, починаючи з наступного року, вартість «зимових» полісів, призначених для поїздок на гірськолижні курорти Австрії, Швейцарії тощо, може зрости в три-чотири рази, ціна літніх «пляжних» договорів підстрибне в півтора-два рази.