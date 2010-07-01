З 4 липня здійснюватимуть авіарейс «Тернопіль-Київ-Сімферополь»

З 4 липня здійснюватиметься авіарейс «Тернопіль-Київ-Сімферополь».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласної ради.

Авіарейс здійснюватиме авіакомпанія ВАТ «Мотор Січ». Дістатися з Тернополя до Сімферополя й у зворотному напрямку пасажири рейсу зможуть за 3-4 години.

Водночас, в облраді зазначили, що зараз авіарейс «Тернопіль-Київ» є збитковим, про що ВАТ «Мотор Січ» сповістило владні структури області відповідним листом. Зокрема, на другому рейсі було всього 3 пасажири, на третьому – 2, на четвертому – 5, на шостому – 7. Тоді як для того, щоб окупилися витрати перевізника, з 48 посадочних місць повинні бути заповнені 12-14.

У свою чергу в інтерв`ю місцевому виданню «Нова Тернопільська газета» голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК зазначив, що введені авіарейси потрібно перевести з «кампанії в практичну площину». «Перший крок зроблено – рейс є, але тепер потрібно думати над його економікою, щоб це не був рейс заради рейсу. Потрібно подумати над зручністю часу рейсів і визначитися, куди повинні курсувати літаки. На жаль, не бачу в цьому плані роботи самого директора аеропорту: немає реклами, елементарного моніторингу потреб бізнесу», – сказав М.ЦИМБАЛЮК. Разом із тим він зазначив, що працюватиме над збереженням аеропорту й введеного авіарейсу.

Попередній голова облдержадміністрації Ярослав СУХИЙ, який, власне, й домовився про здійснення рейсів із керівництвом «Мотор Січі», раніше пообіцяв докласти зусиль, щоб авіарейс не скасовували. «Я попросив власників літака, щоб трішки потерпіли, адже буде некрасиво, якщо з моїм переходом на роботу до Києва за мною виїде й літак. Водночас, погодьтеся, що бізнес є бізнес, і собі в збиток ніхто працювати не буде», – констатував Я.СУХИЙ.

Довідка УНІАН.Авіарейс «Тернопіль-Київ (Жуляни)» і у зворотному напрямку введено 31 травня. Перевезення здійснюються двічі на тиждень літаком Ан-24 авіакомпанії ВАТ «Мотор Січ». Вартість квитка на рейс становить 600 грн.