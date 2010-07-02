У Росії повністю заборонили вживати алкоголю за кермом

Держдума РФ встановила повну заборону на управління транспортним засобом особою, що вживала спиртні напої.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, за внесення змін до закону про безпеку дорожнього руху і визнання окремих положень законодавчих актів Російської Федерації, що втратили чинність, проголосували 443 депутати.

«Забороняється експлуатація транспортних засобів особами, що знаходяться в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп`яніння», - йдеться в новій версії закону.

Також виключається з Кодексу про адміністративні правопорушення РФ норма, що допускає можливість управління транспортним засобом водієм за наявності в його організмі абсолютного етилового спирту в концентрації не більше 0,3 г на літр крові або до 0,15 міліграма на літр повітря, що видихається.

Ці пропозиції прийняті за ініціативою Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.