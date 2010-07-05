На споживчому ринку подешевшали яйця та капуста

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, 30 червня 2010 року, порівняно з 20 червня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку України характеризувалася підвищенням цін на крупу гречану на 1,5% - з 7,97 до 8,09 грн. за 1 кг.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.

За повідомленням, знизилися ціни на: крупу манну на 0,3% (з 3,69 до 3,68 грн. за 1 кг) та рис – 0,8%. (з 8,74 до 8,67 грн. за 1 кг).

Не змінилися на: хліб з борошна І сорту (3,57 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний (3,51 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту (4,36 грн. за 1 кг); борошно вищого сорту (3,06 грн. за 1 кг); вермішель (4,72 грн. за 1 кг).

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: сметану на 0,1%. (з 15,14 до 15,15 грн. за 1 кг). Знизилися на: ковбаси варені І сорту на 0,1%. (з 28,39 до 28,37 грн. за 1 кг); молоко – 0,4% (з 5,50 до 5,48 грн. за 1 л); масло вершкове – 0,4% (з 45,05 до 44,86 грн. за 1 кг); яловичину – 0,1% (з 36,51 до 36,47 грн. за 1 кг); свинину – 0,4% (з 39,99 до 39,82 грн. за 1 кг); сало – 1,2% (з 19,58 до 19,34 грн. за 1 кг); птицю (кури) – 0,2% (з 18,89 до 18,85 грн. за 1 кг); яйця (курячі) – 4,9% (з 4,73 до 4,50 грн. за 1 десяток).

На цукор впродовж третьої декади червня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні знизився на 0,1%. (з 8,48 до 8,47 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін в Україні не змінився і становить 10,92 грн. за 1 літр.

На овочеву продукцію спостерігалося зниження середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю на 1,2% (з 4,11 до 4,06 грн. за 1 кг); капусту – 3,4% (з 3,27 до 3,16 грн. за 1 кг); моркву – 1,1% (з 6,17 до 6,10 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб з борошна І сорту, хліб з борошна вищого сорту, ковбаси варені І сорту, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, свинину, птицю (кури), яйця (курячі), картоплю та моркву. Зниження спостерігалося на: крупи гречану та манну, рис, молоко, яловичину, сало та капусту.