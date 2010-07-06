Грищенко поїде до Ізраїлю підписувати угоду про відміну віз

Найближчим часом під час робочого візиту міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА до Ізраїлю очікується підписання угоди між Ізраїлем і Україною про відміну віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він нагадав, що 30 червня на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято рішення про підписання з Ізраїлем угоди про відміну віз.

Аналогічне рішення було прийнято ізраїльським урядом 20 червня.

Текст угоди погоджено обома сторонами.