У Севастополі заборонили експлуатацію 116 автобусів

Співробітниками відділу ДАІ УМВС України у місті Севастополь під час проведення операції «Автобус-2010» перевірено всі без винятку автогосподарства, які надають послуги з перевезення пасажирів, оглянуто 1404 транспортні засоби, з них 116 автобусів заборонили експлуатувати через виявлені технічні несправності.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ВДАІ міста Севастополя.

У Державтоінспекції додали, що на час проведення комплексу профілактичних заходів весь особовий склад ДАІ Севастополя було націлено на виявлення і документування порушень Правил дорожнього руху у сфері надання послуг з перевезення пасажирів. Співробітниками ДАІ з 1 по 30 червня бути виявлено 629 порушень Правил дорожнього руху водіями автобусів. Зафіксовано три випадки управління автобусом у стані алкогольного сп`яніння, 7 випадків перевезення організованих груп дітей без погодження з Державтоінспекцією і необхідних документів для таких перевезень, складено 138 адміністративних протоколи на водіїв за перевищення припустимої швидкості руху, 3 водії керували автобусами, не маючи відповідної категорії водія.