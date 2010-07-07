На Полтавщині нормам не відповідало 8% перевірених ЗВТ

Протягом другого кварталу 2010 року фахівці ДП „Полтавастандартметрологія” провели 25 перевірок з державного метрологічного нагляду на підприємствах Полтавщини. Порушення були виявлені у 22 випадках. Загалом було обревізовано 996 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), з яких 78 одиниць (8%) визнано непридатними до застосування.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що неповірені ЗВТ використовував кожен п’ятий суб’єкт господарювання.

За результатами перевірок 18 суб`єктам господарювання видані приписи про усунення виявлених порушень та прийнято 14 рішень про заборону застосування ЗВТ і 10 рішень про заборону виконання вимірювань. 23 посадових осіб притягнено до адміністративної відповідальності на загальну суму понад 3 тис. грн.