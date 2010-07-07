В Україні зросла вартість фруктів та овочів

Ціни на фрукти в червні ц.р. до червня 2009 року зросли на 3,8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року зросли на 1,5%).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

На овочі ціни зросли на 5% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року – зросли на 11%), зокрема на картоплю – на 6% (зросли на 3,4%).

На цукор - зросли на 57% (на 89%), кондитерські вироби цукристі - на 22,3% (24,6%), безалкогольні напої – на 7,7% (11,5%).