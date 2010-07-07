Вартість транспортних послуг зросла на 10,4%

Ціни в транспорті в червні ц.р. до червня 2009 року зросли на 10,4% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 14,3%), зокрема на придбання транспортних засобів - зросли на 5,4% (5,3%), на пальне й мастила – на 22% (33,8%), транспортні послуги – на 7,5% (10,1%) (пасажирський залізничний транспорт - на 2% (10,7%), пасажирський автодорожній транспорт - на 8,1% (9,9%).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За повідомленням, ціни у сфері зв`язку в червні 2010 р. знизилися на 8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року – знизилися на 4,1%), поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 8,4% (знизилася на 3,9%).