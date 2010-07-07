На Херсонщині перевірять якість хлібобулочної продукції

Голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК доручив провести комплексні перевірки пекарень області на відповідність їх діяльності чинному законодавству щодо безпеки та якості хлібобулочної продукції.

Про це сказано в розпорядженні ОДА №587 від 29 червня, текст якого має УНІАН.

Згідно з документом, для здійснення перевірок райдержадміністраціям і меріям Херсона, Каховки і Нової Каховки доручено створити відповідні робочі групи, до складу яких необхідно включити представників податкових органів, управління із захисту прав споживачів, СЕС, інспекції за цінами, а також пожежного нагляду.

Підсумки перевірок доручено передати Головному управлінню агпропромрозвитку ОДА для подальшого узагальнення проблем хлібопекарської галузі регіону.

Довідка УНІАН. На території Херсонської області працюють більше 130 хлібопекарських підприємств.