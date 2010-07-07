У Волинській області подорожчав проїзд у транспорті

У Волинській області подорожчав проїзд на перевезення пасажирів у транспорті приміського та міжміського сполучення. Відтепер тариф на перевезення збільшено з 0,15 грн. до 0,18 грн. за один пасажиро-кілометр (без ПДВ, страхового збору та витрат, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів на автостанціях). Розпорядження про це підписав голова облдержадміністрації, - поінформували у прес-службі Волинської ОДА.

При затвердженні тарифної сітки, може застосовуватися тариф нижчий, ніж встановлений розпорядженням, але не вищий за 0,18 грн. На даний час тарифна сітка кожного окремого маршруту затверджується у головному управлінні промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

Як зазначено в повідомленні, у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та подорожчанням паливно-мастильних матеріалів перевізники краю звернулися до обласної державної адміністрації з розрахунками та пропозиціями щодо перегляду тарифів на перевезення пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні. Відтак, голова облдержадміністрації доручив вивчити ситуацію та прийняти відповідне рішення з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

За результатами розгляду розроблено проект розпорядження голови облдержадміністрації з урахуванням пропозицій головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації. Це розпорядження пройшло процедуру прийняття регуляторного акта, громадські слухання за участю керівництва облдержадміністрації.

Також, як зазначено в повідомленні, навіть попри підвищення вартості проїзду, рівень тарифів у Волинській області в порівнянні з сусідніми один з найнижчих. Зокрема, у Рівненській області він становить 0,20 грн., Житомирській – 0,21 грн., Тернопільській – 0,21 грн. за один пасажиро-кілометр (без ПДВ, страхового збору).