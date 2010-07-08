У Львові «Спрут» знову відмикатиме каналізацію боржникам

Фахівці з «Полтавводоканалу» знову приїдуть до Львова, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, з 12 липня індивідуально від’єднуватимуть від мереж каналізації за допомогою приладу «Спрут» насамперед тих споживачів, які заборгували за останні два роки. Відновлюватимуть водовідведення лише за умови повної сплати боргу та оплати 250 гривень за підключення. Фахівці з Полтави працюватимуть у Львові до 16 липня.

У прес-службі нагадали, що з липня 2008 року змінилася схема розрахунків, відтак кошти за послуги водопостачання почали збирати ЛКП (ЖЕКи). За цей час львів’яни заборгували комунальним підприємствам за спожиту воду понад 10 мільйонів гривень.

Довідка. Упродовж 2008-2010 років відбулося вісім кампаній примусового відімкнення боржників від каналізації. Фахівці «Полтававодоканалу» приїжджали до Львова щокварталу. За цей період було від’єднано понад 800 помешкань неплатників, загальна сума боргу яких перевищувала 1,6 млн. грн.