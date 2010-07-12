У більшості областей України знизились споживчі ціни

У червні ц.р. проти травня в більшості областей України, а також у Києві і Севастополі зафіксована дефляція. Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, лідерами зниження споживчих цін за підсумками червня ц.р. стали Херсонська обл. — дефляція 1,1%, АР Крим — 0,9%, Дніпропетровська обл. - 0,8%, Миколаївська і Вінницька — 0,7%.

З початку року (червень 2010 року проти грудня 2009 року) в усіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше зросли в Севастополі – на 7%, АР Крим – 4,4%, Києві – 4,3%, Одеській і Львівській областях – 4%. Найменше ціни зросли у Вінницькій – 2,1%, Волинській і Тернопільською областях – 2,2%, Хмельницькій області – 2,3%.

Лідерами зниження цін на продукти харчування та безалкогольні напої в червні стали: Дніпропетровська область – 1,8% (з початку року – зростання 5,1%), АР Крим і Запорізька обл. – 1,6% (зростання 6,5% і 3% відповідно), Вінницька область – 1,5% (зростання 2,8%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в червні ц. р. проти травня найбільше подорожчали в Рівненській області – 1% (з початку року – зростання 6,9%), Херсонській і Полтавській областях – 0,9% (зростання 8,7% і 6,2% відповідно). У Севастополі (зростання 5%), АР Крим (зростання 8,2%) і Вінницькій обл. (зростання 6,1%) ціни в червні ц.р. залишилися без змін, Чернігівській, Донецькій і Миколаївській областях знизилися — на 0,2%, 0,1%, 0,1% відповідно (зростання 8,1%,7,4% і 6,7% відповідно).

Ціни на одяг і взуття в червні ц.р. найбільше зросли в Києві – на 0,5% (з початку року – зростання 1,6%), Закарпатській і Волинській областях — на 0,3% (з початку року – зростання 2,1% і 0,8% відповідно). У Севастополі і АР Крим — знизилися на 0,1% і 0,4% відповідно (зниження цін — на 0,3% і без змін відповідно).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в червні ц.р. до травня найбільше подорожчали в Чернігівській обл. – на 2,1% (з початку року – зростання 2,3%), Вінницькій обл. – 1,8% (зростання 2,7%) та Одеській обл. - 1,6% (зростання 2,1%). При цьому в Севастополі в червні зафіксовано зниження цін — на 0,2% (зростання 24,9%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в червні ц.р. до травня найбільше виросли в Івано-Франківській і Дніпропетровській обл. - на 0,7% (зниження цін - на 0,7%, зростання — на 0,3% відповідно), Тернопільській обл. - на 0,6% (зниження цін — на 0,6%), при цьому у восьми областях України ціни знизилися в середньому на 0,5%.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я в червні ц.р. стали Полтавська і Чернігівська обл. – 1,7% (з початку року – зростання 3% і 5,6% відповідно), Севастополь — 1,2% (зростання 3,9%) і Луганська обл. - 1,1% (зростання 5,3%). У восьми областях країни спостерігалося зниження цін у середньому на 0,3%, найбільше в Тернопільській області – на 1,1% (з початку року – зростання на 5,6%).

Ріс цін у транспорті в червні ц.р. проти травня зафіксований у чотирьох областях України і Севастополі, де зростання цін склало — 1% (зростання 5,1%). У решті областей країни зафіксовано зниження цін у середньому на 0,7%. У Києві ціни в транспорті знизилися на 0,8% (зростання 3,6%).

Ціни на послуги зв`язку в червні т.г. проти травня зросли тільки в Херсонській області — на 0,1% (зниження 6,9%), в семи областях і Києві залишилися без змін. У решті областей і Севастополі знизилися в середньому — на 0,2%, найбільше в Харківській обл. - на 0,5% (зниження 8,4%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в червні ц.р. проти травня найбільше зросли в Сумській обл. – 1% (з початку року – зниження 0,1%), АР Крим, Дніпропетровській, Львівській і Хмельницькій обл. - 0,7% (зростання 1,1%, 2,5%, 1,2%, зниження 0,1% відповідно). У той же час, в 6 областях України Києві і Севастополі в червні ц.р. проти травня зафіксовано зниження цін у цій сфері.

Вартість освіти в червні ц.р. до травня збільшилася найбільше в Одеській обл. - на 6,2% (зростання 7,1%), Дніпропетровській обл. - на 2,1% (зростання 4,5%) і Житомирській обл. - на 1,2% (зростання 2,2%), Луганській і Чернігівській областях а також у Севастополі зафіксовано зниження цін — на 0,4%, 05% і 0,4% відповідно (зростання 1,1%, 1,9%, 2,6% відповідно).

Вартість послуг ресторанів і готелів у червні ц.р. до травня найбільше зросла в Севастополі – на 2,8% (з початку року – зростання 8%), Херсонській — на 1,8% (зростання 7,1%), Рівненській — на 1,6% (зростання 6,5%) і Кіровоградській областях — на 1,5% (зростання 3,2%), найменше в Житомирській і Черкаській областях – на 0,1% (зростання 3,1% і 3,5% відповідно), у Вінницькій, Івано-Франківській і Львівській областях ціни не змінилися.