IDS Group почав виробляти воду для дітей

Група компаній IDS Group, провідний виробник мінеральних вод, почала випуск питної очищеної негазованої води для дитячого харчування «Аква Няня». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Для виготовлення води «Аква Няня» використовують природні столові води, які видобувають із джерел курортного регіону – м. Трускавця (Львівська обл.), і розливають на Трускавецькому заводі мінеральних вод, який входить до складу IDS Group. За хімічним складом «Аква Няня» є слабо мінералізованою (загальна мінералізація – 0,2-0,4 г/дм3), має оптимально збалансований склад мінералів та мікроелементів.

Довідка УНІАН. Група компаній IDS Group – провідний виробник мінеральних вод у всіх категоріях. IDS Group володіє ТМ «Миргородська», «Миргородська Лагідна», «Моршинська», «Трускавецька Аква-Еко», «Трускавецька Кришталева», «Старий Миргород», «Сорочинська», «Аляска», «Aqua Life». Крім того, група є ексклюзивним імпортером грузинської мінеральної води «Боржомі» в Україні.