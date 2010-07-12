«Сандора» вивела на ринок сокові мікси

Компанія «Сандора», один з найбільших виробників соків та безалкогольних напоїв (входить до складу PepsiCo), вивела на ринок нову лінійку продуктів ТМ «Сандора» - «Сандора Мікс». Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, новий продукт включає п`ять смаків: апельсин-грейпфрут, банан-яблуко-полуниця, виноград-яблуко-гранат, яблуко-карамбола, персик-папайа-полуниця.

У компанії зазначили, що споживання змішаних смаків стабільно зростає і на сьогоднішній день складає 30% ринку. «За нашими розрахунками частка «Сандора Мікс» до кінця 2010 року складе близько 1% ринку», - вважає бренд-менеджер ТМ «Сандора» Ела ЦИБУЛЯ.

Довідка УНІАН. Компанія «Сандора» - виробник соків та безалкогольних напоїв (входить до складу PepsiCo).

Виробничі потужності включають завод з переробки фруктів, овочів і виробництва соків та завод з виробництва соків (Миколаївська обл.); два заводи з переробки фруктів і овочів (АР Крим та Херсонська обл.).

Володіє ТМ «Сандора», «Сандорік», «Дар», «Садочодо», «Миколаївський соковий завод», Sanday, Lipton Ice Tea і Sanday Ice Tea, Pepsi, Pepsi light, 7 UР, «Фрутонус», «Золота Ольвія» і «Святкова Колекція», Adrenaline Rush і Lay’s.