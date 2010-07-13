АМК хоче обмежити рекламу медпрепаратів у ЗМІ

Антимонопольний комітет України (АМК) виступає за введення обмежень на рекламу медичних препаратів в засобах масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова АМК Олексій КОСТУСЄВ.

Він підкреслив, що на сьогодні саме в сфері фармацевтики гостро стоїть питання боротьби з рекламою, яка вводить споживачів в оману.

Так О.КОСТУСЄВ нагадав, що саме за розповсюдження неправдивої реклами АМК оштрафував на 1 млн. грн. виробника лікарського засобу «Лазолван» австрійську фармацевтичну компанію «Boehringer Ingelheim RCV GMBH & Co. KG».

«Зараз аналогічні розслідування стосуються недобросовісної реклами біологічних добавок «Шелентін» і «Україн», які позиціонують як ліки від множини складних захворювань, у тому числі й онкологічних, що абсолютно не відповідає дійсності. Коли подивишся рекламу лікарських засобів, то складається таке відчуття, що й до лікаря вже ходити не потрібно. Тому позиція АМК тут однозначна - рекламу медпрепаратів в ЗМІ потрібно заборонити на державному рівні. Щоб їх реклама була тільки в спеціалізованих медичних виданнях, як це прийнято в багатьох розвинених країнах», - відзначив О.КОСТУСЄВ.