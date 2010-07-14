У Криму виплатили 34,3 млн. грн. заборгованості з зарплати

У Криму після втручання органів прокуратури виплачено 34,3 млн. грн. заборгованості з заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі АРК.

Згідно з повідомленням, значна частина цієї суми - 32,7 млн. грн. - погашена в ході проведення в січні-червні 2010 року прокурорських перевірок. На виявлені порушення законодавства органи прокуратури Криму внесли 351 документ реагування, за наслідками розгляду яких до відповідальності за порушення права на працю притягнуто 325 посадовців.

За фактами порушення трудового законодавства в першому півріччі органами прокуратури АРК порушено 34 кримінальні справи, 29 з яких розслідувано і направлено до суду. Зокрема, у кримінальній справі, порушеній за фактом невиплати заробітної плати працівникам заводу "Море", відшкодовано 3,7 млн. грн.

Суди автономії в поточному році задовольнили 379 позовних заяв про стягнення заборгованості з зарплати, пред`явлених прокуратурою Криму на користь жителів півострова. За цими позовами кримчанам відшкодовано 1,6 млн. грн.