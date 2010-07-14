У Тернопільському драмтеатрі встановлять 10 іменних місць

У Тернопільському обласному академічному драмтеатрі ім. Тараса Шевченка встановлять 10 іменних місць для меценатів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації партії «Єдиний центр», з такою ініціативою виступили перший заступник голови облради, голова облорганізації «ЄЦ» Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ та директор театру Ігор САЧКО.

Вони закликали підприємців області, керівників організацій, політичних партії та звичайних театралів долучитися до збору коштів на ремонт сходів перед театром, які перебувають в жалюгідному стані і потребують капітального ремонту.

Обласна рада нещодавно на ремонт верхньої частини парадних маршових сходів та укріплення колон театру виділила 299 тис. грн. Втім, на середню та нижню частину сходів не вистачає 270 тис. грн., які керівництво театру розраховує отримати за рахунок меценатів.

Натомість 10 меценатів, які зроблять найбільші внески, отримають в театрі іменні місця, про що свідчитимуть відповідні вигравірувані таблички з прізвищем благодійника. Окрім цього, меценат, який надасть найбільшу суму, стане власником VIP-абонементу на дві персони на всі вечірні вистави протягом театрального сезону. Ще 20 меценатів будуть відзначені пам’ятними грамотами та запрошені на відкриття театрального сезону, який стартує восени.