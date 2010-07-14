Вартість послуг роумінгу операторів мобільного зв'язку завищена

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вважає, що вартість послуг роумінгу, які надають оператори мобільного зв`язку, є завищеною.

Про це заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів голова комітету Олексій КОСТУСЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ.

О.КОСТУСЄВ повідомив, що комітет займається вивченням цього питання. Зокрема, комітет надіслав офіційні запити мобільним операторам із вимогою надати вичерпну інформацію про формування вартості роумінгу.

«Питання вартості роумінгу є дуже складним, оскільки тут задіяно декілька держав. Це дослідження Антимонопольний комітет веде спільно з російськими й казахськими колегами. Вони почали цим питанням займатися раніше, й, згідно з даними російських фахівців, вартість роумінгу завищена в п`ять разів. Ми не можемо зрозуміти, як вартість роумінгу може бути вищою за вартість міжнародного дзвінка. Це нонсенс», – сказав О.КОСТУСЄВ.