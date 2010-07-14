Попов каже, що нового підвищення комунальних тарифів у Києві не буде

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ не прогнозує нового підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час виїзної наради щодо підготовки столиці до опалювального сезону.

«Я думаю, що підвищувати тарифи населенню ми не будемо в цьому році. У наступному році – подивимось», - сказав О.ПОПОВ.

Під час наради при відвідуванні ЗАО «ДАРТеплоцентраль» (Дарницька ТЕЦ) голова правління цієї компанії Юрій КОЛЯДА повідомив, що на підготовку до зими вони планують витратити близько 20 млн. грн. власних коштів. За його словами, на сьогодні існує борг столиці перед компанією у розмірі близько 67 млн. грн. через різницю в тарифах. При цьому близько 27 млн. грн. – борг Києва за 2009 рік, а 40 млн. грн. – цьогорічний борг.

На запитання журналістів, коли столиця зможе погасити існуючі борги як перед ЗАО «ДАРТеплоцентраль», так і перед АК «Київенерго», О.ПОПОВ відповів, що питання непросте і багато у чому залежить від діючих тарифів на тепло.

«Збільшення тарифів, я переконаний, у цьому році не буде. Тому треба вишукувати різницю в тарифах (кошти на погашення різниці в тарифах – УНІАН). Ми разом з урядом відпрацьовуємо механізм погашення такої заборгованості, і я впевнений, що знайдемо шлях, щоб до кінця року заборгованості не було», - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість столиці перед «Київенерго» становить понад 2 млрд. грн.

Дарницька ТЕЦ обслуговує близько 12% споживачів у Києві, решта – споживачі «Київенерго».

З 1 липня жителі Києва платитимуть за житлово-комунальні послуги за тарифами, що діяли до підписання меморандуму між Київською міськдержадміністрацією, НАК «Нафтогаз України» і АК «Київенерго» про стабільне енергозабезпечення столиці у зимовий період (жовтень 2009 – травень 2010 року). Збільшуються тарифи на тепло і на тепло в гарячій воді (енергія, яка йде на нагрівання води). Для однокімнатної квартири тарифи підвищуються на 16%, для дво- і трикімнатних квартир – на 17%.