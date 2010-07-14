У Києві через спеку заборонено рух вантажного транспорту вдень

У Києві через спеку повністю заборонено рух вантажного транспорту вдень, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як наголосили в комунальній корпорації «Київавтодор», для запобігання руйнуванню дорожнього покриття на вулично-шляховій мережі міста у зв’язку з тривалим спостеріганням і подальшим очікуванням температури повітря в столиці від +28 градусів С та вище, рух великовагового транспорту (загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн) всіма вулицями міста, в тому числі визначеним для руху транзитного вантажного транспорту, з 10:00 до 22:00 заборонено.

Відповідні заходи на вуличній мережі міста здійснюються та контролюються нарядами дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції Києва.

Асфальтобетонні покриття при температурі повітря вище +28 градусів протягом дня нагріваються, що призводить до утворення колійності, напливів та інших механічних деформацій від дії колісних навантажень під час руху великовагового транспорту.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до автоперевізників з вимогою безумовного виконання вищенаведеного розпорядження КМДА. Звертаємо вашу увагу на те, що ігнорування даних вимог створює перешкоди для всіх учасників дорожнього руху і негативно впливає на його безпеку.