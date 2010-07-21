Томенко пропонує узаконити органічне виробництво

Народні депутати Микола ТОМЕНКО та Юрій ЛИТВИН зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про органічне виробництво».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, законопроектом, зокрема, передбачається визначити правові, економічні, соціальні та організаційні основи ведення органічного сільського господарства, вимоги щодо вирощування, виробництва, перероблення, сертифікації, етикетування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції і сировини.

Говорячи про нагальність прийняття такого закону, М.ТОМЕНКО зазначив, що сучасна ситуація на світовому продовольчому ринку характеризується підвищенням попиту на якісні та безпечні продукти харчування та зростанням інтересу споживачів до продукції, яка має назву «органічні продукти харчування». «Цей напрямок сільськогосподарського виробництва набув в Україні широкого масштабу та продовжує розвиватися, проте вся робота здійснюється поза законодавчим полем», - відзначив віце-спікер.

Загалом автори законопроекту переконані, що його ухвалення дозволить значно збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування свідомості здорового способу життя у громадян.

М.ТОМЕНКО також зазначив, що восени «є шанс ухвалити законопроект у першому читанні». «А далі доопрацьовувати його для того, щоб не лише узаконити, а й підтримати цей напрямок сільськогосподарського виробництва, направлений на створення якісних та безпечних продуктів харчування», - сказав М.ТОМЕНКО.