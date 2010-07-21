МОЗ має попереджати харчові отруєння у дитячих таборах

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ вимагає від міністра охорони здоров’я Зиновія МИТНИКА вжити невідкладних заходів з попередження випадків харчового отруєння в дитячих центрах відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Я вимагаю від міністра охорони здоров’я прийняття рішучих заходів, у тому числі кадрових змін, які потрібні терміново і рішуче. Безперечно, є всі можливості такі випадки попереджати», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр переконаний, що харчові отруєння є хворобою «брудних рук». «Все це, як нас у дитинстві вчили, хвороби «брудних рук» і службового недбальства посадових осіб», - зазначив він.

М.АЗАРОВ також вважає за необхідне в умовах спекотної погоди мобілізувати всі сили для попередження надзвичайних ситуацій. «Зараз Україна знаходиться в умовах аномальної спеки, і це підвищує ризики для тих, хто відпочиває на воді, в лісових та гірських базах відпочинку, пансіонатах, санаторіях. Я переконливо наполягаю, щоб зараз мобілізувалися всі – лікарі, санітарно-епідеміологічний контроль, рятувальники, пожежники, транспортники, працівники водного і лісового господарства. Треба попереджати кризові ситуації, а не ліквідовувати їх наслідки», - заявив М.АЗАРОВ.

Водночас прем’єр-міністр подякував членам уряду за чітку організацію оздоровчої дитячої кампанії. «У нас суттєвих нарікань на організацію цього процесу не було», - зазначив він.