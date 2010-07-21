Правила, яких необхідно дотримуватись у спекотну погоду

Головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка дав мешканцями міста низку порад, які допоможуть легше переносити спекотну погоду та убезпечити себе від негативного впливу високих температур на організм, повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, за словами О.Стойки, необхідно дотримуватись таких простих правил:

Пити до 2,5-3 літрів рідини протягом дня: воду та чаї, особливо зелений чай та компоти, можна прохолодні, але не з холодильника, щоб запобігти застуді;

Бажано приймати гарячий та контрастний душ (за умови здорового серця), намагайтеся не виходити на вулицю у найжаркіші години – з 12.00 до 16.00;

Обтиратися вологою хусткою чи серветками та частіше вмиватися прохолодною водою, обтирати перегріті ділянки шкіри оцтом спиртовим 9% наполовину розведеним водою;

Вживати менше висококалорійної їжі;

Не тримати їжу та напої під прямими сонячними променями, не купувати їжу на точках, не обладнаних холодильниками;

Не зловживати алкоголем: щонайбільше 1 л пива на день, або 150 мл вина, або 50 мл міцних напоїв;

В жодному разі не можна в спеку носити синтетичний і обтягуючий одяг, а також небажано користуватися косметикою – це може сприяти перегріву організму через ускладнення дихання шкіри;

Слід періодично вимикати кондиціонер та провітрювати приміщення, мати доступ до свіжого повітря, особливо перебуваючи у закритих приміщеннях. Важливо пам’ятати, що різниця температур між приміщенням та вулицею не повинна перевищувати 10 градусів.