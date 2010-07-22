МОН продовжив перший етап вступної кампанії до 5 серпня

Зважаючи на численні звернення абітурієнтів та їх батьків, Міністерство освіти і науки України прийняло рішення продовжити термін вступної кампанії на 5 днів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, тобто перший етап вступної кампанії – подача абітурієнтами документів до вищих навчальних закладів – продовжено до 5 серпня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з попереднім рішенням МОН, прийом документів у вузи почався 15 липня і мав закінчитись 31 липня.