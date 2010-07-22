Янукович схвалив закон про повернення до 11-річної школи

13:24, 22 липня 2010
Права споживачів
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І обов’язкову дошкільну освіту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила даний закон 6 липня 2010 року. «За» проголосували 248 із 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом внесено зміни до Закону України "Про загальну середню освіту" в частині встановлення 11-річного терміну для здобуття повної загальної середньої освіти, унормування типів навчальних закладів, запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.

Крім того, вносяться зміни до Закону України "Про дошкільну освіту", відповідно до яких запроваджується обов’язкова дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку.

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