В Євпаторії виявили 3 мільйони фальшивих акцизних марок

Десять мішків з трьома мільйонами марок акцизного збору з ознаками підробки знайшли співробітники митниці, податкової міліції, СБУ й Держприкордонслужби під час огляду автомобіля, що прибув на поромі в Євпаторію з Туреччини.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі управління податкової міліції Криму.

Вантажівкою керувала 30-річна молдаванка. Маршрут проходив через Україну до Молдови.

Згідно з документами, машина перевозила тканини, відправником вантажу вказувалася турецька фірма.

Співробітники СБУ, митниці й прикордонної служби під час огляду автомобіля замість заявленого вантажу виявили мішки з акцизними марками.

«У разі їх використання тіньовими алкогольними ділками бюджет не дорахувався б сплати багатьох мільйонів гривень акцизного збору», - заявили в податковій.

Порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі дії.