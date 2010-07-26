На Кіровоградщині кількість безробітних скоротилась на 33%

У першому півріччі 2010 року кількість зареєстрованих безробітних в Кіровоградській області скоротилась на 33,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 12,5 тис.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Офіційного статусу безробітного на 1 липня 2010 року набули 97,4% незайнятих громадян, які перебували на обліку обласної служби зайнятості, з них 69,6% отримували допомогу з безробіття.

Серед безробітних кожний другий раніше був робітником, кожний третій – обіймав посаду службовця, кожний четвертий – не мав професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 липня 2010 року становив 2,12% населення працездатного віку.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, станом на 1 липня в області налічувалось 1109 вільних робочих місць. Навантаження незайнятого населення на одну вакантну посаду становило 12 осіб.

В червні поточного року з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на допомогу було витрачено 5,6 млн. грн.

Допомогу отримали 8,9 тис. осіб або 71,2% загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Розмір допомоги з безробіття в середньому на одного безробітного становив 628,08 грн.