НКРЕ змінила тарифи на електроенергію

Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила на серпень роздрібний тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги, порівняно з липнем, на 1,9% - до 54,19 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Про це йдеться у постанові комісії від 23 липня № 873, текст якої має УНІАН.

Водночас регулятор знизив роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги на 1,99% - до 67,9 коп. за кВт/год.