Рівень безробіття в Україні становив 9,8%

За методологією Міжнародної організації праці (МОП) в I кварталі 2010 р. рівень безробіття серед населення працездатного віку становив 9,8%, серед економічно активного населення у віці 15-70 років – 9%.

Про це УНІАН повідомив Державний комітет статистики.

У першому кварталі ц.р. середньомісячна чисельність економічно активного населення у віці 15–70 років (інформація приведена за результатами вибіркового дослідження населення з питань економічної активності в середньому за I квартал) становила 22,1 млн. осіб, з яких 20,1 млн. було зайнято економічною діяльністю, а решта (2 млн.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 58%, в працездатному віці – 65%.