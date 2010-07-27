Уряд може скоротити пенсії працюючим пенсіонерам

В Україні може бути законодавчо імплементована норма про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам.

Таку думку УНІАН висловила експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра БЕТЛІЙ, коментуючи намір уряду в три рази скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду в 2011 році.

«Може бути імплементована законодавча норма про скорочення пенсій працюючим пенсіонерам. Хоча я, наприклад, такий крок не вітаю. Якщо ми ще пенсіонерам заборонимо працювати, скорочуючи пенсію, то це некоректно», – сказала експерт.

Також вона відзначила, що уряду необхідно буде вирішити проблему пільгових пенсій. «Це не тільки встановлення максимальної пенсії, потрібно весь механізм переглядати», – вважає А.Бетлій.

На думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Максима БОРОДИ, що стосується скорочення витратної частини Пенсійного фонду, то, ймовірно, будуть переглянуті особливі пенсії. «Зокрема, це персональні пенсії, відносно високі пенсії, які одержують колишні високі посадовці, а також особливі пенсії, наприклад, військовослужбовців. Але чекати, що будуть скорочені загальні пенсії, такі як пенсії за віком, не варто. Ймовірніше, що вони і надалі будуть рости, тому що це соціально чутлива тема», – вважає експерт.

Також, за його словами, можуть бути переглянуті персональні пенсії не тільки для тих, хто збирається на пенсію, але і для тих, хто вже зараз на пенсії.