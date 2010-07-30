Восени ціни зростуть на 15%

Восени Україну чекає різке підвищення цін. Виною всьому різке зростання тарифів на газ, а також спека, через яку дорожчає зерно. Ці чинники можуть довести інфляцію до рівня 15% за підсумками року.

Інфляція в 2010 році перевищить прогнозований урядом рівень. Замість очікуваних 10% аналітики впевнено обіцяють всі 15%. Такий темп зростання цін сьогодні здається малоймовірним, адже в січні-червні інфляція сягнула всього 3,3%, а у травні-червні була зафіксована дефляція. Однак ситуація кардинально зміниться восени.

Інфляція зросте через два чинники. Перший - подорожчання газу для населення з 1 серпня на 50%, а також збільшення комунальних тарифів, яке заплановане на жовтень. У сумі тільки це може прискорити річну інфляцію на 5%.

Як пояснює директор економічних програм Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Василь ЮРЧИШИН, в споживчому кошику велика частка тарифів сфери ЖКГ, тому підвищення цін на газ, тепло і воду неодмінно позначиться на темпах інфляції.

"Тобто, якщо зараз уряд рапортує, що ми вийшли на рівень інфляції в річному численні на рівні менше 10% - 8-9%, то з огляду на вплив фактора подорожчання газу, ми виходимо на рівень інфляції минулого і позаминулого років", - констатує експерт .

Другий чинник, який завадить планам уряду утримати цінову стабільність, - що встановилася в країні рекордно спекотна погода. Кліматичний фактор спровокував різке зниження врожаю і зростання цін на зернові.

Повною мірою оцінити вплив погоди можна буде після закінчення збиральної кампанії. Але вже зараз вартість зерна на внутрішньому ринку пішла вгору, провокуючи зростання цін на хліб та інші продукти харчування.

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ прогнозує, що підвищення вартості газу прямо додасть до інфляції 2% і опосередковано ще 2,5% через зростання тарифів на гаряче водопостачання та інші послуги.

Нагадаємо, ціни на природний газ для населення НКРЕ підвищила в середньому на 50%. У новому опалювальному сезоні, що стартує з 15 жовтня, вже будуть актуальні нові тарифи. Підвищення вартості тепла та гарячої води становитиме від 20 до 30% залежно від регіону.

"Підвищення вартості газу неодмінно торкнеться підвищення ЖКГ-тарифів, а значить, і вартості в сфері послуг у загальному", - продовжує Василь ЮРЧИШИН. Ефект такого підвищення може проявитися вже в найближчі місяці. "Якщо проаналізувати цінову динаміку, то ціни традиційно підвищуються восени. Завжди повинен бути лаг між впровадженням і явним результатом. він Думаю, результат ми побачимо у жовтні і особливо в листопаді, коли в повній мірі розпочнеться опалювальний сезон ", - зазначив він.

ТСН