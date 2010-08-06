Пожежна небезпека у Києві зросла до надзвичайного рівня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління з питань надзвичайних ситуацій у місті, у зв’язку з несприятливими погодними умовами рівень пожежної небезпеки у столиці зріс до 5-го класу - надзвичайного рівня.

У зв’язку з цим обмежується доступ населення і в’їзд транспортних засобів у лісові зони.

Для попередження можливих наслідків негоди у Києві активізовані та залучені невоєнізовані формування цивільного захисту. Ситуація знаходиться під постійним контролем столичної влади.

Київська міська влада просить киян та гостей столиці бути пильними та обережними і неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки.