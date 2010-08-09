Прострочені харчі зі супермаркетів віддаватимуть бездомним тваринам

Київська мерія пропонує власникам супермаркетів співпрацю у питанні забезпечення притулків для бездомних тварин продуктами харчування, термін вживання яких закінчився.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з такою пропозицією виступив виконуючий обов’язки столичного мера Олександр ПОПОВ.

"Міська влада, беручи до уваги побажання захисників тварин, має намір співпрацювати з власниками супермаркетів, які згодні віддавати прострочені продукти у притулки для тварин. Або ж організовувати пункти для підгодовування безпритульних собак і котів. Разом із тим, ми маємо намір залучити до роботи з безпритульними тваринами молодь, яка завжди має нестандартні пропозиції щодо вирішення проблемних питань», – сказав О.ПОПОВ.

При цьому він запевнив, що «київська влада прагне запровадити європейські стандарти гуманного поводження з тваринами, і ніколи не вважала це малозначущою справою».

За словами О.ПОПОВА, на сьогодні профільні комунальні підприємства міста вживають заходів щодо вирішення проблеми існування безпритульних тварин. Для цього доопрацьовуються зміни до бюджету міста 2010 року. Зокрема, планується передбачити додаткові витрати на відловлювання безпритульних тварин, догляд за ними та подальше утримання, оскільки нині вилов тварин проводиться лише на 10% від потреби з метою зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях Києва.