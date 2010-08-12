На Донеччині викрили підпільний завод з виробництва алкоголю

У Красному Лимані Донецької області на базі зупиненого лікеро-горілчаного заводу зловмисники незаконно випускали 6 тисяч пляшок горілки за годину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації.

На нелегальному підприємстві з використанням «тіньового» спирту і фальшивих акцизних марок виготовлялася горілка-фальсифікат.

Продукція збувалася через роздрібні мережі в місцях масового відпочинку громадян, зокрема – на Азовському побережжі та в Слов`янському районі Донецької області.

Зловмисники налагодили виробничу лінію потужністю 6 тисяч пляшок за годину, на якій працювало 30 чоловік.

Під час обшуку на підприємстві було вилучено 3 тисячі літрів спирту на суму 90 тис. грн., 5 тисяч літрів купажу алкогольних напоїв на суму 200 тис. грн., фальсифікована горілка з наклеєними акцизними марками – 14,7 тисяч пляшок на суму 400 тис. грн., а також 161 тисяча підроблених акцизних марок і 2 млн. етикеток. Оперативники також вилучили 22 тисячі порожніх пляшок, 57 горілчаних піддонів і устаткування, на якому виготовлявся фальсифікат.