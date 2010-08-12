У Харківській області заборгованість із зарплати зменшилась на 40%

У Харківській області за червень-серпень 2010 року на підприємствах державної форми власності заборгованість із виплати заробітної плати зменшено на 37,3 млн. грн. (на 40%) - до 56,1 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління праці та соціального захисту населення ОДА.

За даними ГУ, зменшення заборгованості відбулося за рахунок ліквідації боргів на авіаційному підприємстві (24 млн. грн.), скорочення на 15,8 млн. грн. боргів на ДП «Завод ім. Малишева», на 0,6 млн. грн. – на ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» та інших.

При цьому, зазначають в Управлінні, на 3,6 млн. грн. збільшилися борги на ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» разом із ОКБ і філіалом, на 71 тис. грн. – на ДП «48 завод залізничної техніки», на 0,8 млн. грн. – на ДП «Харківський завод електроапаратури» й на 0,2 млн. грн. – на ВАТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань».