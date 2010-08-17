На Сумщині затримали контрабандний китайський одяг

Оперативники податкової міліції разом зі співробітниками Сумського прикордонного загону виявили партію нелегального вантажу з товаром із Китаю на загальну суму понад 500 тис. грн.

Як повідомила УНІАН співробітник штабу управління податкової міліції ДПА у Сумській області Наталія ШАПОВАЛ, поблизу покинутої будівлі правоохоронці виявили автомобіль ЗІЛ без реєстраційних номерів. У кузові вантажівки знаходилось 60 поліетиленових тюків з китайським товаром: брюками, куртками, плащами, сорочками та різними аксесуарами. При цьому жодних супровідних документів у вантажівці не було.

За оперативними даними, товар готувався до вивезення у Росію.

Автомобіль з товаром вилучено, проводяться заходи з метою встановлення організаторів нелегального каналу.