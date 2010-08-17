У Дніпропетровській області 23% продукції не відповідало вимогам

Фахівці державного нагляду ДП «Дніпростандартметрологія» впродовж семи місяців 2010 року перевірили продукцію на загальну суму 17 млн. 815 тис. 672 грн. Через невідповідність нормативній документації (НД) забракували продукції на суму 4 млн. 11 тис. 317 грн. (23 %). Загалом перевірили 201 підприємство, що займається виробництвом, зберіганням та гуртовою торгівлею. Порушення виявлено на 149 із них.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Зокрема, під час перевірки шести підприємств, що займаються виробництвом безалкогольних напоїв та столової води, порушення НД виявили на п’яти із них. Основними недоліками була невідповідність споживчого маркування та порушення умов зберігання готової продукції.

За результатам перевірок впродовж семи місяців 2010 року фахівці ДП «Дніпростандартметрологія» видали підприємствам-порушникам 20 приписів про усунення порушень, 90 приписів про заборону реалізації нестандартних партій продукції, 150 – про заборону реалізації всієї продукції. Сума штрафів сягала 257 тис. 891 грн. До адміністративної відповідальності притягнули 71 посадову особу, їх оштрафували на понад 10 тис. грн.