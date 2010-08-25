У Вінницькій області виявили підпільний м’ясопереробний цех

Співробітники УБОЗ спільно з працівниками відділу ветеринарної міліції Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області ліквідували підпільний м’ясопереробний цех у Чечельнику Вінницької області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Вінницькій області.

За повідомленням, під час відпрацювання Чечельницького району співробітники УБОЗу спільно з працівниками відділу ветеринарної міліції та екіпажем ДАІ в нічний час зупинили фургон ЗІЛ, в якому водій перевозив м`ясо - свинину, яловичину, конину та субпродукти загальною вагою близько 3 тонн без відповідних ветеринарних документів.

Міліція з’ясувала, що затримана продукція належить 44-річному приватному підприємцю з Чечельника, який займався закупівлею та забоєм сільськогосподарських тварин та облаштував в селищі забійний цех.

Під час перевірки даного цеху виявилось, що він офіційно не зареєстрований та працює без державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, а продукція цеху переважно реалізовувалась на ринках Одеси.

Міліція вилучила затриману в автомобілі та підпільному цеху м’ясну продукцію, яку направила на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС у Вінницькій області.