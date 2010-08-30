Нові Карпати без пластикового спаму – екомистецький проект

На Прикарпатті завершився екомистецький проект «Нові Карпати без пластикового спаму».

Про це повідомили УНІАН в оргкомітеті екологічної акції.

У потязі «Рахів - Івано-Франківськ» відбувся еко-рок-концерт «Карпатський ПрОТЯГ – дія відчайдухів». Організували екоакцію молодіжна мистецька формація «Форумс», «АРТ Гішефт» і гурт «КораЛЛі» з Івано-Франківська. По маршруту потяга до акції долучились музичні гурти «Пан Пупец», «Пропала Грамота», «Ot Vinta», які майже чотири години грали для пасажирів свої твори.

У потязі була розгорнута виставка фотографій, на яких показані місця засмічення українських Карпат, зокрема, пластиковими пляшками, які не переробляються і які завдають значної шкоди довкіллю. Організатори заявляють, що у вересні-жовтні ця виставка подорожуватиме чотирма обласними центрами: Чернівцями, Ужгородом, Львовом та Івано-Франківськом.

Мета акції - привернути увагу громадськості до проблеми засмічення Українських Карпат і вивезення пластикових відходів.