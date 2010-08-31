"Увага! Діти – на дорозі!"
14:15, 31 серпня 2010Права споживачів
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ДАІ проводить всеукраїнський рейд
Державтоінспекція проводить всеукраїнський рейд "Увага! Діти – на дорозі!"
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, з метою активізації роботи з попередження дитячого травматизму, а також узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед школярів з 20 серпня розпочато Всеукраїнський конкурс-рейд “Увага! Діти - на дорозі!”, який триватиме до 20 вересня.
Відповідно до умов його проведення в перші дні навчального року в усіх класах загальноосвітніх навчальних закладах відбудуться Єдині уроки з вивчення Правил дорожнього руху.
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