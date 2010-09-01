У Черкаській області створять мережу державних аптек

У Черкаській області буде створено мережу державних аптек та додаткові пункти невідкладної медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ.

До впровадження нововведень спонукали чисельні звернення громадян на гарячу лінію губернатора та результати аналізу ситуації, що склалася у медичній галузі в області.

“Продаж ліків став прибутковим бізнесом, адже націнка на них сягає 40%. Щоб забезпечити жителів області якісними, але доступними ліками, в усіх обласних та районних лікувальних закладах невдовзі з’являться державні аптеки, де ціни будуть максимально зниженими”, - запевнив С.ТУЛУБ.

За словами голови облдержадміністрації, зменшити вартість ліків планується за рахунок усунення послуг посередників і відповідної націнки, що дозволить зробити продукцію аптечної мережі доступнішою для пересічних громадян. Такий крок стане одним з важливих механізмів врегулювання цінової політики на ринку лікарських засобів.

Серед позитивних зрушень в медичній галузі, які планується реалізувати вже найближчим часом, С.ТУЛУБ назвав розширення та зміцнення матеріально-технічної бази служби невідкладної медичної допомоги.

“Вже найближчим часом в області буде створено 15 додаткових пунктів невідкладної медичної допомоги, укомплектованих необхідним оснащенням, автомобілями та фахівцями. Сьогодні вже здійснені всі розрахунки, визначені населенні пункти, які потребують наявності подібних бригад”, – зазначив С.ТУЛУБ.

За словам губернатора Черкащини, нині в області функціонує 80 станцій швидкої допомоги, введення ще 15 дозволить суттєво підвищити оперативність та якість надання медичної допомоги, адже максимальна відстань до селищ сягатиме не більше 12 кілометрів, тоді як зараз - понад 30.