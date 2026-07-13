США розпочали нову серію ударів по Ірану

США заявили, що їхні збройні сили готові захищати свободу судноплавства.

У неділю збройні сили США завдали Ірану чергових ударів, які спрямовані на ослаблення здатності країни атакувати цивільні судна, що проходять через Ормузьку протоку. Про це повідомило Центральне командування США.

За словами військових, удари розпочалися о 17:00 за нью-йоркським часом у неділю.

Напередодні Вашингтон і Тегеран опублікували суперечливі заяви щодо того, чи залишається Ормузька протока відкритою для суднопластва.

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Водночас Reuters написало, що Іран хоче створити постійну систему стягнення зборів у протоці, через яку до війни проходила пʼята частина світових постачань нафти та скрапленого природного газу, а також країна попередила судна не заходити туди без її дозволу.

В суботу пізно ввечері Іран заявив, що закрив водний шлях після того, як зробив попереджувальний постріл, який влучив у судно, що рухалося за несанкціонованим маршрутом. Вже в неділю Іран повідомив, що вивів з ладу друге судно.

Своєю чергою в Індії заявили, що один з її громадян зник безвісти після нападу на контейнеровоз GFS Galaxy біля узбережжя Оману. В Омані заявили, що 23 члени екіпажу були врятовані. Катар порадив усім суднам, включаючи прогулянкові катери, рибальські човни і гідроцикли, призупинити діяльність.

Також США заявили, що їхні збройні сили готові захищати свободу судноплавства, попри те, що вони назвали "агресією, переслідуваннями, погрозами та свавільними заявами" з боку Ірану.

"Іран не контролює протоку. Судноплавство триває", - йдеться у повідомленні.

США та Іран - останні новини

Раніше верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї назвав помсту за вбивство свого батька "неминучою". Це перша заява, зроблена Хаменеї після похорону батька, на яких він так і не з’явився.

"Помста - воля нашого народу, і вона неминуче має бути здійснена. Це питання не залежить ані від мого особистого існування, ані від існування інших посадових осіб. Будемо ми тут чи ні, це відбудеться", - висловився політик.

Водночас президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про Іран. За його словами, перемирʼя, досягнуте між обома сторонами минулого місяця, закінчилося.

"Ісламська Республіка Іран попросила нас продовжити "переговори". Ми погодилися на це, але Сполучені Штати чітко дали їм зрозуміти, що перемир’я ЗАКІНЧИЛОСЯ!" - написав Трамп у своєму дописі на платформі Truth Social.

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