Москву масовано атакували дрони, у Ставропольському краї палає нафтобаза (відео)

Над Москвою збито понад 80 БПЛА.

У Росії цієї ночі знову неспокійно: повідомляється про обстріл нафтобази, також Москву кілька годин атакували безпілотники, повідомляється про обстріли.

Так, у ніч на 13 липня мешканці Ставропольського краю повідомили про вибухи та пожежу. Внаслідок атаки постраждала й горить нафтобаза. За даними Exilenova+, йдеться про нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт" у Михайлівську. Повідомляється, що палають резервуари.

При цьому, згідно з аналізом Astra, йдеться про іншу нафтобазу – у хуторі Вязники. Це підтвердив і губернатор регіону.

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"У околицях Ставрополя відбивають наліт ворожих безпілотників. У результаті атаки сталося загоряння на території промислової зони в хуторі Вязники Шпаковського округу. Працюють пожежні розрахунки та інші екстрені служби", – заявив він.

Astra пише, що трохи більше ніж за кілометр від цієї нафтобази розташована ще одна, яку вже атакували дрони ЗСУ тиждень тому.

Крім того, приблизно з 22-ї години Москву та Московську область атакували дрони. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що було збито та нейтралізовано близько 80 безпілотників.

Повідомляється, що внаслідок падіння дронів та уламків пошкоджено будинки в Солнечногорську та Можайську.

Атаки на Росію – останні новини

У ніч на 12 липня ЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ у Самарській області. Йдеться про один із найбільших нафтопереробних заводів "Роснефті" та ключове підприємство південного Поволжя. Також було уражено 14 суден – 10 танкерів і 4 пороми.

Reuters повідомляє, що внаслідок атак ЗСУ виробництво бензину в Росії впало до рівня, що покриває лише близько 65 % сезонного попиту. Дефіцит бензину зараз становить 40–45 тисяч метричних тонн на добу, або близько 35 % від необхідного обсягу в цей сезон, коли літня погода підвищує попит на паливо через більш активне використання автомобілів. У червні добовий дефіцит становив 25 %.

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