Одеські залізничники посилять контроль за безбілетниками

З 1 по 30 вересня на Одеській залізниці (ОЗ) посилять контроль за дотриманням пасажирами порядку оформлення проїзних документів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ОЗ.

Залізничники проводитимуть такі заходи в рамках Місячника з підвищення прибутковості від перевезень пасажирів в приміському сполученні.

Приміські потяги супроводжуватимуть мобільні групи з працівників служби приміських пасажирських перевезень, воєнізованої охорони і транспортної міліції Одеської залізниці. Контролери перевірятимуть наявність квитків у пасажирів, порівнюватимуть вартість квитка з фактичною дальністю поїздки.

У пасажирів вилучатимуть підроблені посвідчення, що дають право на оформлення безкоштовного або пільгового проїзного документа. У разі відсутності певного проїзного документа пасажир буде висаджений на найближчій станції.

В даний час розробили графіки проведення рейдів в потягах приміського і місцевого сполучення, згідно з якими проводитимуть перевірки. Пасажирів регулярно інформують про проведення даного заходу через гучномовний зв`язок і оголошення на вокзалах, станціях і в потягах.